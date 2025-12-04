Trekking solidario: NaviDar une el deporte y la empatía para ayudar a familias puntanas

El Salto de la Negra Libre, un entorno irrepetible, donde la solidaridad se manifestará en su esplendor. Foto: Archivo.

Cuando la solidaridad atraviesa cualquier actividad, todo es superador. Y si esa empatía se traduce en asistencia para los que más lo necesitan, el abordaje es aún más gratificante, dando cuenta de que no todo está perdido. Así trabaja el equipo local de NaviDar, que año a año desarrolla incontables propuestas para asistir a cientos de familias puntanas. Esta vez, organizaron un trekking solidario, que busca recaudar fondos para armar cajas navideñas.



Sonrisas que emocionan



Alan Neira, uno de los organizadores del encuentro e integrante de NaviDar, explicó en diálogo con El Diario de la República que la iniciativa consiste en una visita al Salto de la Negra Libre, en Valle de Pancanta. En medio de un entorno natural irrepetible, que comprende diferentes desafíos físicos, la idea es compartir una jornada deportiva superadora, pero además, con la mirada en las sonrisas que se multiplicarán cuando repartan las donaciones.



"Ya hay inscriptos. La inscripción tiene un valor de $26 mil por persona; también hay una promoción de $40 mil por dos inscripciones. Hay una ficha médica para completar. La actividad cuenta con un seguro que cubre a la persona. Nos congregaremos en la Plaza del Carmen por la mañana del domingo 14 de diciembre y desde ahí saldremos a Valle de Pancanta", puntualizó.



Neira precisó que hay que tener en cuenta diversos aspectos como el calzado, la vestimenta, una comida fuerte, alimento de marcha, protección para el sol y agua (2 litros por persona).



"Lo que se recaude de las inscripciones se usará en su totalidad para el armado de las cajas. Ya se está asistiendo en algunos lugares del interior provincial, con lo que se ha juntado. Ahora programaremos para ir a las familias de la capital. Quedan actividades por hacer y cosas por recaudar", añadió.



Para tomar nota



La fecha del encuentro es el 14 de diciembre. Para acceder a las inscripciones, está a disposición el contacto 2664-772622.



El Salto de la Negra Libre configura un desafío cargado de superación personal, en un entorno único, con postales majestuosas. El sitio ofrece senderos, ríos cristalinos, rocas gigantes, vegetación serrana y un salto de más de 60 metros de altura.



El horario de partida es a las 7 de la mañana, desde la Plaza del Carmen. Quienes se sumen desde Villa Mercedes u otras localidades, pueden incorporarse a las 7:45 desde la rotonda El Trapiche-La Florida.



La partida será desde el Valle de Pancanta, en Puesto Don Pérez. Luego de una hora de caminata, llegarán a Río Grande. Siguiendo el cauce a lo largo de 2 horas, alcanzarán el encuentro con el arroyo Pancanta. Allí comienza el tramo más desafiante: rocas, vegetación y el ascenso final.



La meta: el Salto de la Negra Libre. Luego de una jornada de disfrute, agua y naturaleza, emprenderán el regreso. La distancia total es de 16 kilómetros (ida y vuelta) con un tiempo de ida estimado en 4 horas y un regreso que se calcula en 3 horas.



"Esto nos genera mucha satisfacción, nos emociona hacer algo por aquellos que más necesitan. Esta propuesta no tiene fines políticos ni religiosos, se trata de pura solidaridad, de ponerse en el lugar del otro. Agradecemos a todos los que de alguna u otra forma colaboran con nosotros. ¡Los esperamos!", concluyó Neira.

