Carlos Tevez le bajó el pulgar al puntano Matías Gómez

A la espera del inicio de la pretemporada, los clubes reacondicionan sus planteles de cara al próximo campeonato y los directores técnicos tienen que tomar decisiones trascendentes. Uno de los equipos que necesita un recambio debido a la floja campaña reciente es Talleres de Córdoba, quien tiene a Carlos Tevez al frente del cuerpo técnico.

El ex volante creativo de Boca Juniors encabezó una limpieza en su plantel tras la que once jugadores quedaron afuera de la lista. Uno de ellos es el puntano Matías Gómez, quien tuvo poca participación desde que Tevez es el DT.

Al volante se suman algunos nombres de peso como los delanteros Federico Girotti y Nahuel Bustos y los mediocampistas Emanuel “Bebelo” Reynoso y Joaquín Mosqueira. Además Javier Burrai y Rubén Botta también se alejan del club cordobés por la finalización de sus contratos.

Gómez tiene 20 años y surgió en Estudiantes de San Luis, desde donde pasó al cuadro cordobés, que lo promovió a Primera hace dos años. Tuvo notables participaciones en las inferiores, a tal punto que fue preseleccionado por Diego Placente para jugar el Mundial de Chile este año, aunque finalmente no fue parte del plantel.