La Garra perdió en el primer partido de la Main round

Se sabía de antemano que el partido que la selección argentina femenina de handball tendría con Polonia por la primera fecha del Main round sería muy complicado. Sin embargo, La Garra –con varios minutos en cancha de la puntana Joana Bolling- hizo un gran papel que, no obstante, no le alcanzó para quedarse con el triunfo.

Las chicas argentinas hicieron un gran primer tiempo en el que dominaron el juego y el marcador, pero en el segundo la presión de las europeas revirtió el marcador, que quedó 28 a 25 a favor de las polacas.

En rigor, todo el partido estuvo marcado por la igualdad entre los conjuntos pero sobre el final el conjunto rojo se impuso, en gran parte por sus arqueras. Una de ellas atajó un penal clave y la otra tuvo tres paradas que evitaron el acercamiento argentino en el marcador.

Bolling, por su parte, tuvo participación en el final del primer tiempo, con buena tarea en la defensa; y en el segundo ingresó para darle más profundidad al ataque.

El próximo partido de La Garra será el sábado a las dos de la tarde contra Francia, toda una potencia.