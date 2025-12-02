Con mucha garra la Argentina venció a Egipto y clasificó

De acuerdo a lo informado por DeporTV, “La Garra”, conducida técnicamente por Mariano Muñoz, necesitaba al menos un empate en el tercer y último partido del grupo E, tras las derrotas ante Países Bajos (25-32) y Austria (23-27), y esta manera se clasificó tercero, por tercera vez consecutiva en los Mundiales.

Los próximos rivales de La Garra serán Francia, Polonia y Túnez o China.

Lograr el objetivo clasificatorio no fue sencillo para “las albicelestes”. La portera Gihad Sayed se convirtió en figura durante el comienzo con 10 atajadas que hicieron frente al ataque de La Garra. A pesar de ello, Argentina se puso en ventaja 7-4.

Luego el conjunto incurrió en una serie de errores que facilitaron la remontada de Egipto que lo dio vuelta a 11-9

Tras ese bache, Argentina ajustó sus líneas y su estrategia y a través de Malena Cavo, goleadora del partido con 6 tantos, se recuperó y otra vez se puso arriba, esta vez 16-11.

A partir de entonces, La Garra se adueñó del encuentro hasta los números finales de 27-14.

