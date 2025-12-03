  • Nuestras redes
Miércoles 03 de Diciembre de 2025

Miércoles 03 de Diciembre de 2025

Cámara baja nacional

“Qué buena que está”: el comentario de un diputado de la UCR sobre una de sus colegas

“Tremendo”, dijo el presidente de la sesión al momento de la jura de una legisladora.

Por redacción
| Hace 2 horas
La declaración se escuchó "por lo bajo" durante la sesión de este miércoles. Foto: NA.

El diputado de la UCR Gerardo Cipolini tuvo este miércoles un exabrupto al expresar que la legisladora formoseña Rosario Goitía está “buena”.

 


Fue durante la sesión preparatoria de los diputados, que prestaron juramento a sus cargos.

 


"Qué buena que está la peruca. Tremendo”, expresó Cipolini al momento de la jura de Goitía.

 


Cipolini, que estaba a cargo de la sesión preparatoria por ser el diputado de mayor edad (82), habló por lo bajo mientras Goitía juraba en su cargo, lo que de todos modos no puedo evitar que la frase se filtrara por los micrófonos.

 


NA. 
 

 

