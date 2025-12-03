El puntano que tendrá una chance de oro en el River de 2026

La renovación que enfrenta el plantel de River Plate luego de un 2025 calamitoso podría darle una chance al puntano Tomás Castro Ponce, el volante que pertenece al club y que se debe presentar el primer día de la pretemporada tras una serie de préstamos. El volante es uno de los doce jugadores que regresarán al Millonario y se pondrán en consideración de Marcelo Gallardo para su continuidad.

Aunque en River ya empezaron a sonar algunos nombres como posibles refuerzos para el año que viene, otra parte de la expectativa en el armado del plantel está en la docena de jugadores que el club tenía repartidos por otros equipos cuyos préstamos vencen el 31 de diciembre.

Entre ellos está el nacido en Concarán, que a los 24 años se enfrenta a una oportunidad de oro en el club que es dueño de su pase. Volante por derecha, Tomás hizo su debut en la Primera de River a fines del 2020, en una victoria ante Rosario Central por la Copa Maradona y hasta festejó un título con el Millonario, en 2023.

Pero después no tuvo muchas chances de demostrar su talento y pasó por varias cesiones, que lo llevaron a Godoy Cruz y Atlético Tucumán, donde encontró algo de continuidad. Este año, fue al Nacional B y jugó para Almagro, donde peleó el descenso hasta la última fecha y disputó 30 encuentros en los que dio dos asistencias.

Luego de la examinación de Gallardo en los primeros días del año que viene, Tomás tendrá un panorama más claro de su futuro, que podría ser en el Millonario de Nuñez.