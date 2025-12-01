Enzo Pérez en la mira de un grande de Uruguay

El mediocampista de River Enzo Pérez deberá abandonar el club en el próximo mercado de pases ya que no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, entrenador del ‘Millonario’, y Nacional de Montevideo estaría interesado en incorporar al jugador.

Al igual que en 2023, el ‘Bolso’ volvió a posar sus ojos en el volante de 39 años, aunque en aquella oportunidad el futbolista decidió dejar al cuadro de Núñez, mientras era dirigido por Martín Demichelis, para firmar con Estudiantes de La Plata.

Nacional de Uruguay, ganador de la Copa Libertadores en tres oportunidades (1971, 1980 y 1988) y reciente campeón de su país, intentaría sumar al experimentado centrocampista con el objetivo de sumar jerarquía en el plantel de cara a la próxima edición del torneo más importante del continente.

Si bien es una opción lejana, existe la posibilidad de que Pérez regrese al Pincha, club en el que mostró un gran nivel y fue clave para las conquistas de Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones. Luego de un año y con Gallardo a cargo de River, el mendocino decidió retornar a la ‘Banda’, pero estuvo lejos de emular el rendimiento en su anterior ciclo.

Ante esto, fue el propio ‘Muñeco’ quien le comunicó al mediocampista la decisión de no contar con él para la siguiente campaña. De esta manera, Enzo Pérez deberá analizar las diferentes ofertas de cara al 2026.LbIBhg

"Hoy se termina una gran etapa de amor que soñé desde mi niñez. Siempre soñé jugar con esta camiseta, siempre soñé jugar en este club. Le voy a estar agradecido de por vida a la gente de River y los voy a extrañar muchísimo", había declarado Pérez en su despedida del elenco millonario.