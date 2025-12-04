Fue procesado por la muerte de un motociclista, pero no lo enviaron a prisión

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial impulsó el procesamiento de Osvaldo Garro por causarle la muerte al motociclista Martín Nicolás Cabañez en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de San Luis.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Ornella Costa pidió El procesamiento por el delito de “homicidio culposo calificado por la conducción de un vehículo con motor”, contra Garro por su responsabilidad en la tragedia del 5 de agosto de este año, alrededor de las 11:00, en la intersección de avenida Lafinur y Chubut.

Garro conducía un automóvil Ford Fiesta y al cambiar de carril aparentemente sin advertencia, impactó contra la motocicleta en la que se trasladaba Cabañez. Por el impacto perdió el control del rodado y colisionó contra un árbol. Debido a las gravísimas lesiones que sufrió, el 8 de agosto falleció cuando estaba internado en el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

La audiencia fue encabezada por la Jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó y el imputado estuvo representado por Juan Manuel Mercau.

El querellante Augusto Escudero solicitó prisión preventiva y planteó que la conducta atribuida al imputado fue imprudente, negligente y antirreglamentaria. También manifestó preocupación por el tiempo en que el automóvil permaneció fuera de la custodia oficial, ya que el secuestro del vehículo de Garro se concretó al otro día del hecho.

El imputado aceptó declarar y brindó su versión de lo ocurrido. En primer lugar, pidió disculpas a la familia de la víctima y explicó que cuando ocurrió la fatalidad se dirigía al domicilio de su padre para retirar documentación importante, debido a que había fallecido y debía iniciar los trámites funerarios. Agregó que desconocía haber provocado un impacto, aunque detuvo la marcha y asistió a Cabañez hasta la llegada de la policía y de la ambulancia.

Su defensor solicitó que se amplíe la investigación respecto del accionar de terceros y del estado de la calzada. También se opuso al pedido de prisión preventiva y acompañó las medidas de coerción requeridas por la Fiscalía.

La jueza les explicó que las medidas de coerción no constituyen una condena, sino que buscan resguardar el proceso y además recalcó que no se encuentran reunidas las condiciones para ordenar la prisión preventiva, ya que Garro ha estado siempre a disposición de la Justicia y no se acreditaron riesgos de fuga ni de entorpecimiento.

Por ello dispuso la formalización de la investigación penal preparatoria y ordenó que el Garro se presente una vez al mes, durante 120 días, a firmar el libro de imputados en la Fiscalía actuante. También estableció la prohibición de salir de la provincia por el mismo plazo.