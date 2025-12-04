  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

30°SAN LUIS - Jueves 04 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

30°SAN LUIS - Jueves 04 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Choque y corte

Un camión se estrelló contra un poste y dejó sin electricidad a localidad de Dupuy

Las comunas que quedaron sin luz son Batavia, N. Mapa, Fortín y viviendas de zonas rurales

Por redacción
| Hace 1 hora

Un camión se despistó y colisionó a una columna de la linea que va entre Batavia y Buena Esperanza, lo que ocasionó un corte del servicio eléctrico.

 

La empresa distribuidora Edesal informó que se trabaja con intensidad para para reestablecer el servicio en la zona afectada.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo