Un camión se estrelló contra un poste y dejó sin electricidad a localidad de Dupuy
Las comunas que quedaron sin luz son Batavia, N. Mapa, Fortín y viviendas de zonas rurales
Por redacción
| Hace 1 hora
Un camión se despistó y colisionó a una columna de la linea que va entre Batavia y Buena Esperanza, lo que ocasionó un corte del servicio eléctrico.
La empresa distribuidora Edesal informó que se trabaja con intensidad para para reestablecer el servicio en la zona afectada.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias