Con los cruces entre líderes, se abre la segunda ronda de la Región Cuyo

Este fin de semana comenzará a disputarse la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur que tendrá dos choques muy interesantes en los que se enfrentarán los ganadores de las tres zonas de la instancia inicial.

El sábado, a las 18, en el estadio “Héctor Jonás Acevedo” de Concarán, “El Atlético” recibirá al siempre difícil Jorge Newbery de Villa Mercedes.

El domingo se enfrentarán Defensores de Belgrano de Justo Daract y Estudiantes de San Luis en un partido que comenzará a las 17:30 en “el Coliseo”, pero de Defensores.

De esta instancia, dos equipos clasificarán a la siguiente fase tras los partidos de vuelta, que se disputarán la semana que viene.