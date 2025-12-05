El futuro subjuntivo de Leyes, el sí policial de Neira y la emoción de un prosecretario

De no ser por la pronunciación del castellano en desuso que padeció en cada fórmula el presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Alberto Leyes, sin la mención de las eses finales y con repetidos problemas en la dicción en la frase del futuro subjuntivo "si así no lo hicierais"; la sesión preparatoria en la que juraron 22 nuevos diputados provinciales hubiera sido un aburrimiento total. Pero hubo otro momento sublime en el dificultoso parlamento de los legisladores: fue cuando tomó el micrófono la diputada Regina “La Chona” Funes para tomarle el juramento el propio Leyes. Encima lo hizo dos veces durante el acto.

De todos modos, el letargo del reunión legislativa del viernes a la tarde promete romperse cuando comiencen –tras las extensas vacaciones de los diputados- las sesiones ordinarias. La presencia de Carlos González D’Alessandro, quien formó un bloque unipersonal tras irse de La Libertad Avanza, promete acción y discusiones varias. El legislador juró su nuevo cargo.

El único que se atrevió a romper las fórmulas parlamentarias fue el prosecretario legislativo José Cristian Gil, quien al momento de jurar regaló un muy emotivo instante al hacerlo “por los que luchamos por vivir, por los que aún la pelean y por la familia” y se ganó el cerrado aplauso del recinto.

Por lo demás, la jura fue una sucesión de diputados nuevos que pasaron por frente al presidente entre los que se destacaron Walter Pollo, quien juró acompañado de su hija; Darío Neira, quien ofrendó el "sí juro" en tono policial, acorde a su pasado; Víctor Moriñigo, quien al recibir el diploma le dio la mano a todas las autoridades con excepción de la secretaria administrativa María José Galetto, única mujer en el estrado; y Jorge Videla y Fernando Larraoudé, quienes acorde a sus personalidades informales asistieron al acto sin corbata.