Juraron cinco concejales en Mercedes y le impidieron asumir a Andrea Quiroga

La renovación parcial de integrantes del Concejo Deliberante de Villa Mercedes no fue completa. Juraron cinco legisladores y quedó pendiente la situación de la concejala electa Andrea Quiroga, del Frente Justicialista.



Asumieron Cecilia Lucero, de Ahora San Luis, quien consiguió la reelección, al igual que Lucía Lacerda, Fernando Revello y Juan Pablo Godoy, también de Ahora San Luis y Marta Ana Stinga, de Viva la Libertad, Carajo.



En cuanto a Quiroga (presidenta del MoCoMer) se cumplió con el clima previo de incertidumbre y tensión que se había generado y que anticipaba que el sector que responde al intendente Maximiliano Frontera y el gobernador Claudio Poggi no le iban a permitir asumir.



En sintonía, la Comisión de Poderes, integrada por Karina Maranguello, Claudia Miranda y Miguel Ángel Arce, acordó e informó que quedaba en suspenso la incorporación de Andrea Quiroga que por un supuesto “impedimento moral y ético, hasta que se reciba el informe oficial de Juzgado de Garantía y/o fiscalía actuante sobre el estado procesal actualizado de la causa penal por falsa denuncia incluyendo el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos cuando se tomare”.



“Haremos una denuncia penal y a par un amparo. No se puede dejar por alto semejante afrenta”, se informó desde el sector que acompaña a la concejala electa Andrea Quiroga.