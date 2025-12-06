Dramática situación en Represa del Carmen: el pueblo está inaccesible y hay casas sin luz

Los caminos que llevan a Represa del Carmen, la localidad del departamento Ayacucho, están imposibles de transitar por lo que, según denuncian los vecinos, el pueblo está prácticamente inaccesible, a no ser que se ingrese a caballo.

Grandes grietas, extensiones de tierra rota, pozos, piedras y arena repartida indiscriminadamente son los resultados del abandono al que Vialidad Provincial condenó a la localidad. "Les pedimos a los diputados y senadores, que nunca hacen nada por la gente del interior, que se ocupen", dijo una vecina en sus redes sociales.

La razón principal que mantiene a Represa del Carmen en esa situación dramática es que los caminos de ingreso a la localidad están totalmente destruidos, según dicen los vecinos y visitantes, "porque los arreglos son siempre a las apuradas y sin un plan de mantenimiento".

Las lluvias que cayeron en los últimos días, inusuales por su fuerza en la zona, fueron otro ingrediente que empeoró la situación. "La calle quedó como un río, no se puede pasar", dijo la vecina, que tiene a sus padres y a sus tíos "totalmente atrapados".

A la localidad no se puede entrar ni en auto ni en camioneta y en algunas casas no hay luz y a la empresa se le hace muy difícil entrar a solucionar el problema con los caminos en ese estado. "Hay gente que está sin heladera con este calor", concluyó la mujer que pidió la intervención de los legisladores Carlos García y Alberto Leyes; además de los responsables de Vialidad y del gobernador Claudio Poggi.