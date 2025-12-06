El tiempo sigue loco: más de 40 grados el viernes y lluvias el sábado

El clima loco al que se apresta San Luis el fin de semana mantiene una alerta por posible lluvias y tormentas para el sábado luego de un viernes de calor extremo e insoportable que tuvo a seis localidades por encima de los 40.

La Botija, Las Higueritas, Lafinur, Quines Baldecito y Santa Rosa sufrieron el sofocante viernes como las localidades más calurosas de la provincia, a las que se sumaron Beazley, La Tranca, Desaguadero y Zanjitas.

En contrapartida, la Red de Estaciones Meteorológicas emitió un alerta que anuncia que desde la madrugada del sábado hasta la primera mañana podrían acercarse tormentas fuertes con actividad eléctrica en los departamentos Ayacucho, San Martín, Belgrano, Chacabuco y Pringles.

De hecho, hasta la mañana del sábado se habían registrado lluvias en La Angelina, donde cayeron 10 milímetros, La Botija, Quines, Villa Reynolds y Villa Mercedes.

El pronóstico para el sábado es de inestabilidad, con descenso de la temperatura, vientos fuertes y una máxima de 28 grados, con tormentas en el centro y en el sur de la provincia.