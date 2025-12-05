  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

30°SAN LUIS - Viernes 05 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

30°SAN LUIS - Viernes 05 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Faltazo

La Punta: cinco concejales no pudieron asumir por la ausencia de un edil

El Concejo Deliberante no pudo estrenar este viernes su nueva conformación. El acto se suspendió y pospuso para este domingo (a las 17:30) por ausencia de un concejal, lo que se constituyó en un papelón.

Por redacción
| Hace 3 horas

La sesión preparatoria estaba prevista para las 17:00, en la carpa ubicada en el predio situado sobre bulevar Tobar García. Empero, los preparativos quedaron en la nada ya que el concejal Fernando Orozco envió una nota justificando su ausencia ante compromisos adquiridos previamente por lo que la nueva Presidenta del Concejo de La Punta Roxana Oroz debió suspender el acto de asunción.

 

 

Con la nueva conformación, el espacio oficialista “Ahora San Luis” pasará a ocupar cuatro de las siete bancas, consolidando una mayoría propia que influirá en la dinámica política de los próximos años. A este bloque se incorporarán Clara Vinuesa, Marcos Barzola y María Salgado, quienes se sumarán a Roxana Oros, con mandato vigente hasta 2027.

 


El Frente Justicialista conformará el bloque opositor con dos representantes: Martín “Tincho” Bastias, que inicia su gestión, y Rocío Roldán, reelecta por un segundo período. La tercera fuerza será La Libertad Avanza, representada por Fernando Orozco, quien continúa hasta 2027.

 


Este recambio también llega con una transformación institucional. Una ordenanza aprobada el 27 de noviembre del año pasado dispuso ampliar el número de ediles, lo que permitió sumar tres nuevas bancas en esta instancia y prevé otra ampliación para 2027, cuando el Concejo pasará a estar integrado por diez legisladores.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo