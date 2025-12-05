La Punta: cinco concejales no pudieron asumir por la ausencia de un edil

La sesión preparatoria estaba prevista para las 17:00, en la carpa ubicada en el predio situado sobre bulevar Tobar García. Empero, los preparativos quedaron en la nada ya que el concejal Fernando Orozco envió una nota justificando su ausencia ante compromisos adquiridos previamente por lo que la nueva Presidenta del Concejo de La Punta Roxana Oroz debió suspender el acto de asunción.

Con la nueva conformación, el espacio oficialista “Ahora San Luis” pasará a ocupar cuatro de las siete bancas, consolidando una mayoría propia que influirá en la dinámica política de los próximos años. A este bloque se incorporarán Clara Vinuesa, Marcos Barzola y María Salgado, quienes se sumarán a Roxana Oros, con mandato vigente hasta 2027.



El Frente Justicialista conformará el bloque opositor con dos representantes: Martín “Tincho” Bastias, que inicia su gestión, y Rocío Roldán, reelecta por un segundo período. La tercera fuerza será La Libertad Avanza, representada por Fernando Orozco, quien continúa hasta 2027.



Este recambio también llega con una transformación institucional. Una ordenanza aprobada el 27 de noviembre del año pasado dispuso ampliar el número de ediles, lo que permitió sumar tres nuevas bancas en esta instancia y prevé otra ampliación para 2027, cuando el Concejo pasará a estar integrado por diez legisladores.

