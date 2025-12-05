Naschel: malestar en los municipales porque no les pagan el bono extraordinario

La crisis salarial manifiesta una fuerte tensión en la relación entre los empleados y el Ejecutivo Municipal de Naschel a cargo de Valeria Khün. Este viernes, los trabajadores enviaron una nota al municipio con el fin de solicitar formalmente la liquidación y el envío del bono extraordinario recientemente anunciado por el Gobierno Provincial. Sin embargo, la respuesta oficial profundizó el malestar.

En la nota presentada en carácter de empleados municipales tanto contratados como de planta permanente manifiestan que “según lo informado públicamente el día 14 de noviembre de 2025, dicho beneficio alcanzaría a todos los municipios de la provincia” y es por este motivo que consideran que los trabajadores municipales no deben verse perjudicados por decisiones políticas o administrativas locales que pudieran impedir la percepción del mencionado beneficio.

“Nuestro pedido se basa en el principio de igualdad de trato y en el derecho a recibir lo dispuesto por el Ejecutivo Provincial”, manifiestan los empleados de la municipalidad de Naschel en una nota enviada a la Jefa comunal de manera muy respetuosa donde insisten por el beneficio económico.

Son más de 100 empleados que reclaman “una reparación económica” con esta ayuda extraordinario puesto que también tiempo atrás les fueron retiradas las horas extras cuando la Intendenta Khün argumentó la medida en la crisis económica que atraviesa su comuna.

De buena fuente se reconoce la existencia de 70 personas efectivas aproximadamente, mientras que el resto de los trabajadores se encuentran en condición informal.

Dada la tensión entre los empleados y el municipio por las condiciones económicas que atraviesa cada uno de los trabajadores, es que estos anhelan y piden que se concrete “la transferencia desde el Gobierno Provincial al Municipio de Naschel a la mayor brevedad posible, permitiendo así que todos los empleados puedan acceder al refuerzo económico de fin de año”, indicó una fuente de los servidores públicos que pidió reserva de su identidad por temor a represalias.

Vale recordar que la misma situación están enfrentando los trabajadores municipales de La Toma.