Concejales de Potrero de Los Funes rechazan someterse al narcotest

Una fuerte polémica se desató en el Concejo Deliberante de Potrero de Los Funes. De acuerdo con lo que manifestaron desde el bloque Potrero Activo, bajo la representación de Marcelo De La Reta y Navila Bustos, los concejales del oficialismo se negaron a someterse al narcotest, una cuestión que va a contramano de las normativas vigentes.



En ese sentido, el bloque Potrero Activo requirió "la inmediata realización del examen toxicológico preventivo". Explicaron que dicha solicitud se enmarca en el espíritu y la letra de la Ley provincial V-1146-2024 y la Ordenanza N° 149-HCDPF-2025 de Ejemplaridad, Transparencia e Inhabilidades para el Ejercicio de la Función Pública, a la cual el cuerpo legislativo adhirió expresamente en su artículo 1.



La mencionada ordenanza establece claramente la obligatoriedad del examen toxicológico preventivo y la inhabilidad para continuar en sus cargos a quienes no lo hayan efectuado.



"En un acto de compromiso irrestricto con los principios de transparencia y probidad, los concejales firmantes nos ponemos a total disposición para la realización de la prueba toxicológica", remarcaron desde el bloque Potrero Activo.



"Se requiere la máxima celeridad en la implementación de esta medida. De no ser así, este cuerpo estaría incurriendo en una grave falta de legalidad. Es imperativo que, previo a ejercer cualquier facultad constitucional, la totalidad del cuerpo deliberativo garantice su plena idoneidad, ejemplaridad y habilitación conforme a la normativa vigente", agregaron.

