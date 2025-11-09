  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Domingo 09 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Domingo 09 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Elecciones 2025

Cerraron los comicios en Potrero de Los Funes; empieza el recuento de votos

De acuerdo al cronograma electoral, los resultados se conocerán desde las 21. 

Por redacción
| Hace 5 horas
La Escuela Nº 267, ya cerró sus puertas al electorado. Foto: El Diario.

En una jornada clave para Potrero de Los Funes, a las 18 se cerraron los comicios. El electorado ya habló en las urnas y empieza el recuento de votos para conocer al intendente que regirá los destinos de la localidad por los próximos 4 años, al igual que se definirán tres concejales. 

 


Alrededor de las 13:30, ya había votado el 37% del padrón. Hasta las 16:25, aproximadamente, se contabilizaba un 57% de electores que asistieron. El número final fue del 67%. 

 

 

La gente ya votó. Foto: El Diario.

 


Se calcula que el conteo será minucioso y tendrá una dinámica similar a las anteriores elecciones, donde tanto los vecinos como las autoridades, destacaron la modalidad de la Boleta Única Papel.

 


Los resultados oficiales se conocerán desde las 21. 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo