Cerraron los comicios en Potrero de Los Funes; empieza el recuento de votos

La Escuela Nº 267, ya cerró sus puertas al electorado. Foto: El Diario.

En una jornada clave para Potrero de Los Funes, a las 18 se cerraron los comicios. El electorado ya habló en las urnas y empieza el recuento de votos para conocer al intendente que regirá los destinos de la localidad por los próximos 4 años, al igual que se definirán tres concejales.



Alrededor de las 13:30, ya había votado el 37% del padrón. Hasta las 16:25, aproximadamente, se contabilizaba un 57% de electores que asistieron. El número final fue del 67%.

La gente ya votó. Foto: El Diario.



Se calcula que el conteo será minucioso y tendrá una dinámica similar a las anteriores elecciones, donde tanto los vecinos como las autoridades, destacaron la modalidad de la Boleta Única Papel.



Los resultados oficiales se conocerán desde las 21.