26°SAN LUIS - Domingo 09 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Votación en Potrero de los Funes

Damián Gómez: “Dimos todo y hay que ser respetuosos con lo que el pueblo elija”

El candidato a intendente del Frente Justicialista, que busca la reelección, fue el último de los seis postulante en sufragar. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Tal como lo había adelantado, el intendente de Potrero de los Funes Damián Gómez, votó pasadas las 16:30, cuando el acto eleccionario ya está cerca de finalizar.

 

El jefe comunal que busca su reelección declaró que votó con mucha fe y que “hay que ser respetuosos con lo que el pueblo elija”.

 

Damián Gómez llegó acompañado por su esposa Virginia López.

 

