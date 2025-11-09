Damián Gómez: “Dimos todo y hay que ser respetuosos con lo que el pueblo elija”

Tal como lo había adelantado, el intendente de Potrero de los Funes Damián Gómez, votó pasadas las 16:30, cuando el acto eleccionario ya está cerca de finalizar.

El jefe comunal que busca su reelección declaró que votó con mucha fe y que “hay que ser respetuosos con lo que el pueblo elija”.

Damián Gómez llegó acompañado por su esposa Virginia López.