Damián Gómez: “Dimos todo y hay que ser respetuosos con lo que el pueblo elija”
El candidato a intendente del Frente Justicialista, que busca la reelección, fue el último de los seis postulante en sufragar.
| Hace 1 hora
Tal como lo había adelantado, el intendente de Potrero de los Funes Damián Gómez, votó pasadas las 16:30, cuando el acto eleccionario ya está cerca de finalizar.
El jefe comunal que busca su reelección declaró que votó con mucha fe y que “hay que ser respetuosos con lo que el pueblo elija”.
Damián Gómez llegó acompañado por su esposa Virginia López.
