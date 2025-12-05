  • Nuestras redes
Viernes 05 de Diciembre de 2025

Femicidio de Anahí Robledo Yuvero

Villa Mercedes: perpetua para Amado Díaz por el crimen en el barrio Jardín del Sur

El Tribunal de Juicio de Villa Mercedes impuso prisión perpetua al único imputado por asesinar con 25 puñaladas a la adolescente de 17 años dentro de su casa, un ataque que la Justicia calificó como homicidio triplemente agravado.

Por redacción
| Hace 2 horas

El Tribunal de Juicio de Villa Mercedes condenó este viernes a prisión perpetua a Raimundo Díaz, señalado como el único responsable del femicidio de Anahí Robledo Yuvero, la adolescente de 17 años asesinada el 23 de mayo de 2024 en el barrio Jardín del Sur.

 

Los jueces lo declararon penalmente responsable de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, una combinación que contempla la pena máxima prevista en el Código Penal.

 

Durante el debate, la Fiscalía logró acreditar que el acusado ingresó a la vivienda mientras la joven descansaba, la sorprendió y la atacó con 25 puñaladas, provocándole un shock hipovolémico por una doble herida que perforó el pulmón, además de múltiples cortes en todo el cuerpo. Tras el ataque, se lavó en el baño y abandonó la casa en cuestión de minutos.

 

El crimen ocurrió cuando la madre de la víctima no estaba presente, un dato que reforzó la figura de alevosía, mientras que la ferocidad del ataque fue clave para configurar el ensañamiento.

 

Díaz cumplirá la condena en el Servicio Penitenciario Provincial. La defensa adelantó que apelará el fallo ante la Cámara de Casación.

 

 

