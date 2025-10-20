Poggi blanqueó su apoyo a Milei y ordenó a su gabinete ampliado votar la lista de Becerra

El lunes por la tarde, Poggi reunió a su gabinete ampliado y les dio una orden política explícita: acompañar a Javier Milei en las urnas, usando como vehículo la lista que encabeza Mónica Becerra. Fue el final de la “prescindencia” en voz baja que el oficialismo buscó sostener hasta ahora, aun cuando el acercamiento con La Libertad Avanza era un secreto a voces en la administración provincial.

La señal fue tan directa como cronometrada: Becerra, exfuncionaria del poggismo y hoy cabeza de lista libertaria, declaró “quiero ser un instrumento de Milei”, dejando en claro que la campaña no se sostiene en una construcción sanluiseña sino en una subordinación explícita al proyecto nacional del Presidente. Poggi, lejos de despegarse, terminó de validar públicamente esa línea.

La maniobra se montó sobre un doble discurso: preservar la marca electoral propia en territorio puntano, mientras se empuja a la estructura provincial a militar la boleta presidencial. La “prescindencia” funcionó como cobertura, no como posición. Puertas adentro, Milei ya es la referencia obligatoria.

El poggismo activa así su aparato político en bloque, poniendo al Estado provincial como retaguardia electoral de La Libertad Avanza. La estrategia del tero se agotó: ya no sirve gritar lejos. La decisión dejó en claro dónde anida realmente el poder y a quién se termina obedeciendo cuando llega la hora de votar.