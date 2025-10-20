Lo que deparan los astros antes del cambio de luna

ARIES: Busque solucionar los conflictos internos. Las diferencias son salvables y el trabajo en equipo podría fracasar si no cambia su actitud. En el plano sentimental, es muy cambiante y le cuesta ser constante en proyectos a largo plazo; si no logra involucrarse un poco más, no logrará el progreso anhelado. En el amor, si sigue tan exigente a la hora de conocer a alguien, se le pasarán los años y las oportunidades, y terminará solo/a. En la salud, bien. En el juego: 1, 2 y 3.

TAURO: Su estado apacible cambiará cuando un familiar hable mal de usted. Trate de controlarse o terminarán discutiendo fuerte. En el plano sentimental, surge la posibilidad de un negocio familiar; no se sume a la propuesta porque habrá problemas de dinero. En el amor, no haga que su pareja desconfíe de usted; inventar excusas poco creíbles solo agigantará los celos. En la salud, bien. En el juego: 0, 1 y 6.

GÉMINIS: No crea que conoce todos los trucos para trabajar poco y ganar mucho; tenga cuidado. En el plano sentimental, surge la posibilidad de un viaje; aceptarlo trae la oportunidad de contactar con personas influyentes. En el amor, está enamorado y no debe avergonzarse; después de algunos fracasos, al fin encontró a quien amar. En la salud, practicar algún deporte le ayudará a descargar energías y no estar pendiente de su trabajo. En el juego: 1, 3 y 8.

CÁNCER: Nada mejor para el día de hoy que llamar a esos amigos que hace tiempo no ve. En el plano sentimental, los problemas lo aquejan y eso se refleja en su ánimo; tenga en cuenta que los demás no tienen por qué ser objeto de su mal humor. En el amor, las discusiones llegarán pronto; lo mejor será que cada uno exprese sus sentimientos y ponga las cosas en claro. En la salud, bien. En el juego: 1, 4 y 9.

LEO: El área económica cobra relevancia. Logrará ordenar algo que sentía trabado y no le permitía crecer. En el plano sentimental, con sus necesidades cubiertas, se permitirá disfrutar de momentos únicos. En el amor, estabilidad y buen ánimo. En la salud, excelente. En el juego: 2, 7 y 8.

VIRGO: Al parecer, las finanzas cobran auge. En el plano sentimental, se sentirá respaldado y contenido con mayor margen para darse gustos. En el amor, estará muy mimoso para salir a celebrar lo que sea. En la salud, bien. En el juego: 1, 7 y 8.

LIBRA: Confrontará su presente con el pasado y verá que tiene mucho por lo cual agradecer. En el plano sentimental, la vida le pide participar activamente en cada cosa importante que lleve a cabo. En el amor, saque sus miedos. En la salud, mejorando. En el juego: 0, 6 y 9.

ESCORPIO: Los negocios y la economía pueden encontrarse en un impasse. En el plano sentimental, no está mal dejar correr el tiempo para ver bien y en detalle las propuestas. En el amor, disfrutará con su pareja de un proyecto único. En la salud, bien. En el juego: 3, 4 y 7.

SAGITARIO: Todas sus actividades se verán favorecidas por el paso del planeta Júpiter. Avanzar será la consigna para triunfar. Los problemas de dinero están en una etapa de soluciones prácticas. Encuentros estimulantes con buenos amigos. En el plano sentimental, cambios felices para su corazón. En el amor, superan dudas y celos. En la salud, bien. En el juego: 3, 8 y 9.

CAPRICORNIO: Etapa positiva que permite la concreción de planes que venía postergando. Actuará con inteligencia en situaciones difíciles relacionadas con sus actividades diarias. Comparta su tiempo libre con buenos amigos. En el plano sentimental, recuerde que no hay rosas sin espinas. En el amor, un amor a compartir. En la salud, bien. En el juego: 0, 2 y 5.

ACUARIO: Acuario se siente optimista y emprendedor, logrando concretar todos sus proyectos. Actúe con calma y busque el momento adecuado para todas sus decisiones. Acepte invitaciones de amigos, lo pasará bien. En el plano sentimental, gratas sorpresas para su corazón trae el amor. En el amor, superan estados de melancolía. En la salud, bien. En el juego: 4, 6 y 7.

PISCIS: La jornada se irá presentando positiva; estará en ustedes saberla aprovechar. Adelantos y mejoras en sus actividades diarias. Compartir en familia es lo adecuado. Se concreta un viaje corto. En el plano sentimental, el amor será su principal estímulo. En el amor, un idilio feliz. En la salud, bien. En el juego: 0, 4 y 5.