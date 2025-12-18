Otra muerte en la Villa Deportiva: se descompensó mientras jugaba al fútbol

Mientras jugaba al fútbol en la Villa Deportiva de San Luis, un hombre falleció presumiblemente a causa de un infarto que lo atacó a la mitad del partido de la Asociación de Fútbol Senior que se disputaba en la cancha número 5 del predio.

El hecho sucedió el miércoles 17 pasadas las 23 cuando la víctima, Edgardo Francisco Aguirre, estaba en un partido y comenzó a sentirse cansado, por lo que decidió abandonar el campo de juego. Cuando estaba tomando agua en cercanías del banco de suplentes, el hombre se descompensó.

De inmediato sus compañeros llamaron a la ambulancia pero no pudo socorrer al deportista, que falleció en el lugar.

Aguirre disputaba un partido entre Los Amigos y Los Lobos, dos equipos que juegan en el torneo de la Asociación y según algunos testigos, la familia del hombre estaba presente en la Villa mirando el cotejo.

No es la primera vez en el año que un usuario de la Villa deportiva fallece en medio de un partido. En agosto de este año un hombre de 64 años murió en el mismo predio.