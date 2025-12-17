El alcohol presente en otro accidente de tránsito

En calle Amaro Galán, entre Salta y Tucumán, en la ciudad de Villa Mercedes colisionaron una camioneta y un automóvil. Además de los daños materiales, lo que trascendió de este episodio es que al conductor de una Ford F-100 le detectaron de 1,60 g/l de alcohol en sangre.

El informe policial indica que este martes 16 de diciembre, alrededor de las 21:00, se produjo un accidente de tránsito entre un Chevrolet Aveo G3, conducido por un hombre de 42 años, quien circulaba por calle Amaro Galán de sur a norte y Ford F-100, al comando de un hombre de 49 años, que circulaba por la misma calle en sentido contrario.

De acuerdo a las averiguaciones policiales, el conductor de la camioneta habría perdido el control del rodado e impactó al automóvil en su parte delantera izquierda.

En el lugar se hizo presente personal médico del Sempro, quienes brindaron asistencia a ambos conductores, no siendo necesario el traslado hacia algún hospital ya que ninguno presentaba lesiones de consideración.

Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el alcotest a los conductores, arrojando resultado negativo de 0,00 g/l de alcohol en sangre para el hombre que conducía el automóvil y resultado positivo de 1,60 g/l de alcohol en sangre para el conductor de la pick up.

En ese sentido, el vehículo mayor fue secuestrado preventivamente y se labraron las actas por no cumplir la ley que establece “de alcohol 0” al momento de conducir.