El oficialismo ganó su primera votación en Diputados

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) ganó este miércoles su primera votación en el recinto tras el recambio legislativo que lo dejó con mejores números en el Congreso.



En el inicio de la sesión especial para discutir el Presupuesto 2026, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, propuso votar el proyecto por títulos, algo que fue duramente cuestionado por los integrantes de Unión por la Patria.



Según argumentaron los peronistas, esa modalidad obligaría a votar un segmento de artículos sin tener la posibilidad de estar en contra de alguno en particular.



La polémica en el inicio de la sesión se colocó en el artículo 75, que plantea derogar la emergencia en discapacidad y los fondos educativos, temas que el Congreso convirtió en leyes este año y que el Poder Ejecutivo vetó, pero luego los legisladores insistieron y las dejaron firmes.



Tras la discusión, la votación arrojó 130 respaldos, 112 rechazos y 1 abstención, lo que fue celebrado con aplausos por el oficialismo.



El número de 130 es clave en la Cámara de Diputados, ya que supera por uno (129) al necesario para el quórum y para aprobar leyes cuando todos los integrantes están presentes.



