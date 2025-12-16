El Trapiche: el esposo de la directora del hospital se inscribió en el plan de viviendas

En los últimos días, la publicación del listado de inscriptos al plan de viviendas "Tenemos Futuro" ha generado un cúmulo importante de repudios en toda la provincia. No pocos apuntan "favoritismos" y denuncian que hay gente anotada que "no tiene necesidades" habitacionales. En ese sentido, la indignación estalló en El Trapiche, donde señalan que el esposo de la directora del hospital se inscribió en la convocatoria.



El listado, en el apartado de la localidad, expresa claramente que Alfredo Nicolás Paone, esposo de Susana Arenas, es uno de los inscriptos oficializados.



"Es increíble, una burla total. El marido de la directora del hospital tiene propiedades; es una total falta de respeto para la comunidad", repudió un lector de El Diario de la República.



De acuerdo a lo que apuntó, Paone tendría "casa, terrenos y ocho cabañas con pileta". Aun así, más allá de los inmuebles e incluso si no los tuviera, la gente critica la falta de ética: "Un funcionario o su cónyuge no deberían acceder a estas iniciativas".



Sin embargo, no es la primera vez que El Trapiche advierte una injusticia de este calibre. Aseguran que, en diferentes oportunidades, han beneficiado a personas que "no viven en la localidad".



"La vez pasada le entregaron una casa a una persona que tiene domicilio en El Trapiche, pero nunca vivió acá, es de Mendoza. Es todo acomodo político", aseveró.

