El Trapiche: música, recreación y deporte para la Semana del Estudiante

El Municipio desplegará iniciativas para que los jóvenes sean protagonistas de un encuentro inolvidable. Foto: archivo.

La Municipalidad de El Trapiche dio a conocer las actividades para la Semana del Estudiante. Con grandes expectativas, prepararon una multiplicidad de propuestas que tienen el objetivo de brindarle a chicas y chicos recuerdos inolvidables, en un entorno único y con toda la disposición para una celebración "a lo grande".



De acuerdo a lo que informó el intendente, Ricardo Olivera Aguirre, se desplegarán encuentros recreativos, donde habrá iniciativas deportivas y musicales, con DJ en vivo. No faltarán los campeonatos de truco, vóley y fútbol tenis, entre otros.



"Hemos establecido un importante operativo. Esperamos a los chicos para que pasen una hermosa semana, los esperamos con muchas ansias. Hemos preparado esto con mucho entusiasmo, nuestro deseo es que ellos sean protagonistas y puedan vivir la mejor experiencia", manifestó en diálogo con El Diario de la República.

La organización



El secretario de Gobierno de la localidad, Francisco Lucero, describió que el área de Defensa Civil estará constantemente acompañando y cuidando a los estudiantes. Y todo se enmarcará en una grilla de actividades imperdibles.



El viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, habrá encuentros en la zona de la cancha de vóley, cerca del Puente 4. A la vera del río, en un paisaje irrepetible, se desplegarán torneos deportivos y se compartirá la mejor música con DJ en vivo.



"Estará muy lindo, habrá además stands informativos de prevención, cuestiones referidas a la tecnología, entre otras cuestiones que son relevantes para los jóvenes. Habrá también una zona de entretenimiento, para que pasen unas hermosas tardes desde las 15 hasta las 20, de viernes a domingo", puntualizó.

Amplia concurrencia



Según detallaron desde la Comuna, al momento registran entre el 80% y el 90% de ocupación en complejos habilitados. Asimismo, esperan más gente a partir de este miércoles y jueves.



"Hacemos foco en la integridad y en la seguridad de los chicos, pero también entendemos que hay cuidados que vienen de la casa. Esperamos que los chicos se cuiden de la mejor manera posible entre todos", dijo Lucero.



"La Semana del Estudiante en El Trapiche se ha formado como una costumbre puntana. Los chicos que transitan la secundaria están pensando en festejar el último año, su día, en El Trapiche. Y los vecinos los esperan con los brazos abiertos, tratando de que a todos les vaya bien, que se mueva el comercio. Esto es una inyección económica", agregó.