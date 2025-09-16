  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

24°SAN LUIS - Martes 16 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

24°SAN LUIS - Martes 16 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Múltiples propuestas

El Trapiche: música, recreación y deporte para la Semana del Estudiante

Desde la Municipalidad, dieron a conocer las actividades programadas para la tradicional celebración. Todo lo que tenés que saber.  

Por redacción
| Hace 2 horas
El Municipio desplegará iniciativas para que los jóvenes sean protagonistas de un encuentro inolvidable. Foto: archivo.

La Municipalidad de El Trapiche dio a conocer las actividades para la Semana del Estudiante. Con grandes expectativas, prepararon una multiplicidad de propuestas que tienen el objetivo de brindarle a chicas y chicos recuerdos inolvidables, en un entorno único y con toda la disposición para una celebración "a lo grande".

 


De acuerdo a lo que informó el intendente, Ricardo Olivera Aguirre, se desplegarán encuentros recreativos, donde habrá iniciativas deportivas y musicales, con DJ en vivo. No faltarán los campeonatos de truco, vóley y fútbol tenis, entre otros. 

 


"Hemos establecido un importante operativo. Esperamos a los chicos para que pasen una hermosa semana, los esperamos con muchas ansias. Hemos preparado esto con mucho entusiasmo, nuestro deseo es que ellos sean protagonistas y puedan vivir la mejor experiencia", manifestó en diálogo con El Diario de la República

 

 

La organización

 


El secretario de Gobierno de la localidad, Francisco Lucero, describió que el área de Defensa Civil estará constantemente acompañando y cuidando a los estudiantes. Y todo se enmarcará en una grilla de actividades imperdibles.

 


El viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre, habrá encuentros en la zona de la cancha de vóley, cerca del Puente 4. A la vera del río, en un paisaje irrepetible, se desplegarán torneos deportivos y se compartirá la mejor música con DJ en vivo. 

 


"Estará muy lindo, habrá además stands informativos de prevención, cuestiones referidas a la tecnología, entre otras cuestiones que son relevantes para los jóvenes. Habrá también una zona de entretenimiento, para que pasen unas hermosas tardes desde las 15 hasta las 20, de viernes a domingo", puntualizó.

 

 

Amplia concurrencia

 


Según detallaron desde la Comuna, al momento registran entre el 80% y el 90% de ocupación en complejos habilitados. Asimismo, esperan más gente a partir de este miércoles y jueves.  

 


"Hacemos foco en la integridad y en la seguridad de los chicos, pero también entendemos que hay cuidados que vienen de la casa. Esperamos que los chicos se cuiden de la mejor manera posible entre todos", dijo Lucero. 

 


"La Semana del Estudiante en El Trapiche se ha formado como una costumbre puntana. Los chicos que transitan la secundaria están pensando en festejar el último año, su día, en El Trapiche. Y los vecinos los esperan con los brazos abiertos, tratando de que a todos les vaya bien, que se mueva el comercio. Esto es una inyección económica", agregó.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo