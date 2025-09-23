Una distracción que pudo causar una muerte

Una conductora resultó herida en un impresionante accidente que ocurrió este martes en la Ruta 9, kilómetro 34, de El Trapiche.

Tras perder el control de un WV Bora se estrelló contra una columna de alumbrado y, entre otros destrozos, como consecuencia del violento impacto, se desprendió el motor que quedó al otro costado, del lugar en el que quedó el vehículo.

La mujer, cuya identidad no fue informada, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

El medio “Trapichedigital” informó que el accidente se originó cuando la conductora, que iba sola, “se agachó para cargar su celular. Al levantar la vista, ya sin dominio del auto, impactó contra el parante de un tendido eléctrico”.