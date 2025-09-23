  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Miércoles 24 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Miércoles 24 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Camino a El Trapiche

Una distracción que pudo causar una muerte

Una mujer bajó la vista para enchufar el celular y se estrelló contra un poste de alumbrado

Por redacción
| Hace 4 horas

Una conductora resultó herida en un impresionante accidente que ocurrió este martes en la Ruta 9, kilómetro 34, de El Trapiche.

 

Tras perder el control de un WV Bora se estrelló contra una columna de alumbrado y, entre otros destrozos, como consecuencia del violento impacto, se desprendió el motor que quedó al otro costado, del lugar en el que quedó el vehículo.

 

La mujer, cuya identidad no fue informada, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

 

El medio “Trapichedigital” informó que el accidente se originó cuando la conductora, que iba sola, “se agachó para cargar su celular. Al levantar la vista, ya sin dominio del auto, impactó contra el parante de un tendido eléctrico”.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo