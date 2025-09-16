Preocupación por la seguridad en El Trapiche: ¿Zona liberada en la Semana del Estudiante?

En la última reunión que desarrolló el Gobierno provincial para coordinar el operativo de seguridad de cara a la Semana del Estudiante en El Trapiche, hubo más de 20 personas de distintos ministerios diagramando el organigrama pertinente. Aunque la foto simula cierto compromiso con la situación, en los hechos parece ser todo lo contrario. Lejos de los históricos procedimientos que iniciaban con varios días de anticipación, esta vez la gente advirtió un insignificante despliegue, a tal punto que preocupa ampliamente y resuena una pregunta incómoda: ¿Zona liberada?



"Hay falta de control policial. Se acerca el Día del Estudiante y desde hace más de 10 años, una semana antes empezaban los controles respectivos desde la rotonda de Cruz de Piedra hasta esta localidad. Hoy está desprotegida. No hay ni una sola patrulla, ni un agente de seguridad", repudió una lectora de El Diario de La República. Su apreciación, coincide con el "boca en boca" que se viene escuchando en estas últimas jornadas en El Trapiche.



"¿Qué pasa? ¿Es más importante el show de la Mona Jiménez? Qué tristeza que abandonen a nuestros jóvenes. Como mamá soy responsable de mi hijo, pero de la seguridad de él y de todos los estudiantes ¿Quién se ocupa?", agregó.



La seguridad de los jóvenes no es un asunto menor. El clamor de los vecinos y de madres y padres de los jóvenes que celebrarán su semana en la localidad, debería ser escuchado por quienes tienen responsabilidad de actuar. Para muchos, dejar a los chicos a su suerte no solo es un "riesgo" sino una suerte de "abandono". En definitiva, en la cuenta regresiva de una de las celebraciones más importantes del año, la respuesta efectiva y concreta de las autoridades todavía se espera.

