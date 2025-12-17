  • Nuestras redes
Golpe al bolsillo

Las tasas municipales de La Punta sufrirán un fuerte incremento

El “tarifazo” quedó plasmado en una suba del 100% que sufrirán parte de los servicios básicos.

Por redacción
| Hace 2 horas

Tal como se preveía, dado “el apuro” con el que se manejó el intendente Luciano Ayala evitando el debate, los vecinos de La Punta sufrirán en el 2026 un fuerte incremento en el cobro de los servicios básicos municipales.

 

Esto sucederá porque este miércoles, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó la Tarifaria 2026. Avanzó por la mayoría que tiene oficialismo provincial. y municipal

 

Según una aproximación realizada, las tasas municipales en sus distintos conceptos como alumbrado público, recolección de residuos e inclusive la limpieza de los espacios verdes (que caracterizan el diagrama urbano de la comunidad), tendrán un incremento que lleva cada ítem desde un 33% a pagar un 100% de aumento, a lo que se sumara el consumo de electricidad.

 

Los concejales del bloque justicialista marcaron en todos temas que se trataron, el incumplimiento del procedimiento del reglamento interno. Estas mociones fueron totalmente denegadas por quien es actualmente la presidenta del cuerpo, la concejala Roxana Oros, que directamente no consideró argumentos esbozados por los ediles pejotistas.

 

 “El oficialismo actuó a su modo, a lo que ya nos tienen acostumbrados, incumpliendo el Reglamento Interno”, fustigó la concejala Rocío Roldán.

 

Por otra parte, también se aprobó un pedido de licencia por 15 días que solicitó el intendente Luciano Ayala. ”Más allá de la crisis económica que argumenta de la comuna, tendrá sus vacaciones” reflexiono en los pasillos del Concejo uno de los testigos de la sesión extraordinaria.

 

