Los gremios puntanos marchan contra la reforma laboral de Javier Milei

El jueves se realizará una concentración y marcha contra la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La cita seŕá en el Correo Central de San Luis a las 18.

Participarán dirigentes y afiliados de la CGT y las dos CTA, quienes han unido fuerzas para repudiar la iniciativa.

Fernando Gatica, delegado de ATE, afirmó que "en línea con lo que se está haciendo a nivel nacional, con la CGT y las dos CTA, que convocaron a una marcha en Buenos Aires, acá en San Luis haremos lo mismo".

Agregó que "es en repudio a esta reforma laboral que la entendemos regresiva. No tiene nada que ver con lo que plantea el Gobierno. Esto no va a dar más empleo. Por el contrario le da más herramientas a las patronales, a los empleadores para que precaricen, para que les sea más fácil despedir. Altera las jornadas laborales, le quita derechos a los trabajadores como en el caso del derecho a huelga o la manifestación".

Por último sostuvo "está comprobado históricamente que no son formas que fomenten el trabajo o que busque darle más derechos a los trabajadores".