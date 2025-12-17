Los gremios puntanos marchan contra la reforma laboral de Javier Milei
Aseguran que las argumentaciones del Gobierno Nacional para impulsar la ley no son correctas, que le dará más poder al empleador y que suprimirá el derecho a huelga y a manifestarse.
El jueves se realizará una concentración y marcha contra la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La cita seŕá en el Correo Central de San Luis a las 18.
Participarán dirigentes y afiliados de la CGT y las dos CTA, quienes han unido fuerzas para repudiar la iniciativa.
Fernando Gatica, delegado de ATE, afirmó que "en línea con lo que se está haciendo a nivel nacional, con la CGT y las dos CTA, que convocaron a una marcha en Buenos Aires, acá en San Luis haremos lo mismo".
Agregó que "es en repudio a esta reforma laboral que la entendemos regresiva. No tiene nada que ver con lo que plantea el Gobierno. Esto no va a dar más empleo. Por el contrario le da más herramientas a las patronales, a los empleadores para que precaricen, para que les sea más fácil despedir. Altera las jornadas laborales, le quita derechos a los trabajadores como en el caso del derecho a huelga o la manifestación".
Por último sostuvo "está comprobado históricamente que no son formas que fomenten el trabajo o que busque darle más derechos a los trabajadores".
