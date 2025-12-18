San Luis mantendrá el subsidio por Zona fría

San Luis mantendrá el régimen de Zona Fría y sus subsidios al gas permanecerán sin modificaciones tras el rechazo en la Cámara de Diputados del capítulo 11 del proyecto de Presupuesto 2026, donde el oficialismo incluía su derogación.

Al no haber logrado la aprobación del capítulo 11, quedan vigentes las leyes y por ende el régimen de Zona Fría. De haber sido aprobada la moción del Poder Ejecutivo –que fue acompañada en la votación por los diputados libertarios por San Luis Mónica Becerra y Carlos Almena- las empresas hubieran estado habilitadas a imponer aumentos hasta del 100 por ciento.

El beneficio se mantuvo debido a una maniobra política fallida del oficialismo. El gobierno de La Libertad Avanza incluyó la eliminación de Zona Fría en el artículo 67, dentro del mismo capítulo 11 que también buscaba derogar la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad.

La estrategia del oficialismo fue proponer una votación por capítulos completos en lugar de artículo por artículo. Esto obligaba a los legisladores a aprobar o rechazar en un solo bloque medidas muy diversas, como fondos para la Ciudad de Buenos Aires junto con los recortes a programas sociales.

Gracias a la coherencia de algunos legisladores, el oficialismo no logró los votos para aprobar ese capítulo, lo que derivó en que todo su contenido fuera rechazado y, por lo tanto, el esquema de subsidios para zonas frías se preservara en su forma actual.

Además con la caída del capítulo 11 también se mantuvieron la ley de Emergencia en Discapacidad, la ley de Financiamiento Universitario y la actualización automática por inflación de la AUH y la Asignación por Embarazo

El proyecto de Presupuesto, con su media sanción, ahora pasa al Senado para su debate definitivo. Allí, el oficialismo intentará revertir este y otros traspiés. Sin embargo, la confirmación de que el esquema de Zona Fría sigue vigente representa una garantía inmediata para los puntanos que dependen de este subsidio, al menos hasta que el proceso legislativo concluya.