AMET exige a Poggi una "postura clara" frente a la reforma laboral y educativa

La Comisión Directiva de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) envió una nota al gobernador, Claudio Poggi, para exigirle que se expida de "manera pública e inequívoca" respecto de la reforma laboral y educativa que actualmente impulsa el Ejecutivo nacional.



Desde el gremio manifestaron una "profunda preocupación" frente a los alcances de la reforma laboral, la cual contempla —entre múltiples disposiciones regresivas y la quita de derechos históricos de los trabajadores— la eliminación del financiamiento del Estado a la enseñanza técnica.



Esta quita de fondos, explicaron, despoja a este subsistema educativo de su soporte estructural, normativo y presupuestario. De efectivizarse, advirtieron que no solo se vulnerarán principios constitucionales, sino que se pondrá en riesgo la continuidad y la calidad de una modalidad educativa que "ha demostrado durante décadas niveles de excelencia formativa y una contribución decisiva al desarrollo productivo, científico y social del país".



"Le solicitamos que haga pública su posición en relación con la reforma educativa general, cuyos efectos resultan igualmente alarmantes. En especial, advertimos sobre la posibilidad cierta de que dicha legislación avance en la eliminación del último año de cursada, tanto del sistema de educación técnica como del sistema educativo común; medida que implicaría un retroceso pedagógico, institucional y social de consecuencias definitivas para la juventud, afectando la formación integral, la igualdad de oportunidades y la inserción futura en el mundo del trabajo y del conocimiento", puntualizó la misiva rubricada por Darío Lobos, secretario adjunto de AMET, y Borjas Orozco, secretario general.



En otro tramo del escrito, instan al mandatario a que se expida sobre el Presupuesto 2026, ante la posibilidad de derogar de manera definitiva el mínimo del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a la financiación estatal de la educación, tanto en el ámbito nacional como provincial.



AMET remarcó la importancia histórica de la educación técnica en Argentina, la cual ha sido "un pilar fundamental" del proceso de industrialización, de la movilidad social ascendente y de la construcción de una nación soberana con capacidades propias. En este sentido, señalaron que, desde las escuelas de artes y oficios hasta las modernas instituciones técnicas, este sistema ha forjado generaciones de trabajadores calificados, profesionales y ciudadanos comprometidos con el progreso colectivo.



Por último, apelaron al rol activo de los legisladores que representan a San Luis para que actúen como custodios de la educación pública, libre y gratuita.

