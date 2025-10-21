  • Nuestras redes
30°SAN LUIS - Jueves 23 de Octubre de 2025

Emiten un alerta por tormentas y caída de granizo

Buenos Aires y otras tres provincias se verían afectadas. El mal clima se mantiene este martes en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Por redacción
| 21 de octubre de 2025

Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas

 

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este martes para zonas de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

 

 

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”. 

 

Indicó el organismo que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan a partir del dia jueves 23 de octubre.

 

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  1. No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  2. Evitá actividades al aire libre.
  3. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  4. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  5. Estate atento ante la posible caída de granizo.
  6. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
