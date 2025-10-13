El Movimiento Multisectorial Provincial logró su personería y se lanza a jugar en 2027

El Juzgado Electoral Provincial le otorgó personería jurídico-política al Movimiento Multisectorial Provincial, un nuevo sello que asoma desde Villa Mercedes y que busca jugar en el tablero de 2027. El reconocimiento llega tras un año de trámite y con 900 fichas validadas, lo que lo habilita a funcionar como partido departamental en el departamento Pedernera.

El logo del nuevo partido, nacido en Villa Mercedes y con aspiraciones provinciales.

El auto interlocutorio N°54, firmado por la jueza electoral Cynthia Fernández Paz, reconoce a la fuerza con “todos los atributos, derechos y garantías que le acuerda la ley”. En los papeles, el partido tiene como presidente provisorio a Luis Marcelo Giraudo, actual secretario de Discapacidad del Gobierno provincial, Laureano Landaburu como apoderado y Aarón Mercado como responsable legal.

“Nos ha costado sudor y sangre, pero la gente confió”, indicaron, quienes se muestran convencidos de que el espacio puede crecer en toda la provincia. Aseguran que el movimiento es independiente, autónomo y plural, con ejes en Villa Mercedes, y que en diciembre comenzarán “a caminar fuerte con la mirada puesta en el 2027”.

El fallo judicial les da 90 días para convocar a elecciones internas y consolidar su estructura definitiva. En los hechos, el Movimiento Multisectorial Provincial se suma al mapa político mercedino como una nueva agrupación de proyección justicialista, pero sin pertenencia formal a ninguna línea interna. Su desafío: sostener la independencia en un escenario donde los partidos departamentales suelen terminar orbitando alrededor de los polos más grandes.

En el radar de los armadores políticos, la figura de Giraudo despierta atención: funcionario del actual gobierno, con vínculos en los sectores sociales y territoriales, ahora al frente de un partido propio.

Un pie en la gestión, otro en la construcción.

Una lógica conocida en la política puntana, pero que cada tanto vuelve a abrir el juego.