La Rural tendrá videoclip y récord de expositores

La presidenta de la Sociedad Rural de San Luis, Yeny Yurchag, encabezó la apertura de la 78ª Expo Rural, un encuentro que este año triplicó la cantidad de expositores y que busca ser un espacio abierto a toda la comunidad. “Esto es familia, la Rural es familia: padres, hijos, abuelos, amigos. Todos son parte de esta fiesta que defiende al campo”, expresó durante el corte de cinta que dio inicio a la muestra.

El predio abre a las 10 de la mañana y permanece activo hasta las 20 o 21 horas, con patio de comidas, feria de artesanos, shows en vivo y actividades para toda la familia. La entrada tiene un costo de dos mil pesos y con el ticket se participa en los sorteos del domingo. “Alguien que pagó su entrada puede llevarse premios de hasta 600 mil pesos”, adelantó Yurchag, quien subrayó que lo recaudado será destinado a una entidad deportiva local.

Uno de los momentos más esperados será la presencia de Los Fronterizos, que mañana viernes a las 15:30 grabarán un videoclip en el predio. “Todos los asistentes podrán participar, ponerse el poncho, bailar y salir en la filmación”, anunció la presidenta de la institución.

La planificación de esta edición contempla juras de admisión y clasificación de bovinos y animales de granja, charlas técnicas sobre producción, energías renovables y equinoterapia, así como remates de diferentes categorías de hacienda y caballos. A lo largo de las jornadas también se suceden múltiples espectáculos musicales en el escenario principal, con la participación de artistas locales y regionales que acompañan la propuesta. El cierre de la exposición está previsto para el domingo con el gran sorteo desde las 19:30 y la cena de entrega de premios a partir de las 21:30.

Con propuestas para el público general y para los productores del sector agropecuario, la 78ª Expo Rural de San Luis se consolida como uno de los eventos más importantes de la provincia, combinando tradición, innovación y entretenimiento.