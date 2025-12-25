Reanudan el juicio por Zoe y esperan el veredicto antes de fin de año

Tras un parate en el debate oral, el juicio por el femicidio de Zoe Abigail Pérez se reanudará formalmente este viernes a las 9 de la mañana, según resolvió el Poder Judicial de San Luis. La decisión, dictada el 22 de diciembre, habilita día y hora para continuar el proceso contra Ricardo Adrián Rodríguez y Leandro Joel Oses, imputados por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.

La resolución no implica un adelanto de sentencia, pero sí marca un punto clave: el Tribunal entiende que la causa está en condiciones de avanzar hacia su tramo final. En los pasillos judiciales y entre las partes hay expectativa de que el juicio pueda concluir con un veredicto antes de que termine el año.



Desde la apertura del debate, el 1 de diciembre, la causa sacudió a la provincia. Familiares, amigos y vecinos de La Toma siguieron de cerca cada audiencia, en un proceso cargado de dramatismo y contradicciones.

En las primeras jornadas declararon testigos clave, entre ellos el hermano de Zoe, quien relató que uno de los imputados le dijo que la joven “se había ido”, cuando su cuerpo ya había sido hallado dentro del departamento. También habló una amiga cercana, que aseguró que Zoe se sentía incómoda por la insistencia de Rodríguez y Oses, y que la madrugada previa al crimen le envió un mensaje que nunca fue respondido.

La prueba científica y el giro forense

Las audiencias posteriores incorporaron testimonios de peritos y efectivos policiales. La hipótesis fiscal sostiene que Zoe fue sometida sexualmente y asesinada en la vivienda de Rodríguez, en el barrio Barrancas de La Toma.

Un punto clave del proceso fue el cambio en la causa de muerte: mientras la necropsia inicial habló de un “paro cardiorrespiratorio”, el examen patológico posterior confirmó que la muerte se produjo por asfixia. El querellante, Esteban Bustos, había advertido desde el inicio la presencia de lesiones compatibles con una agresión sexual seguida de muerte.

Allanamientos, pericias de ADN, análisis de huellas y cámaras de seguridad forman parte del material probatorio que el Tribunal evalúa.

Entre los testimonios más impactantes, una peluquera aseguró haber visto a Oses la mañana del 20 de febrero con “algo rojo” en la cabeza. Otra testigo dijo habérselo cruzado entre las 9:10 y las 9:15, caminando apurado y con un estado alterado, cuando el hecho ya comenzaba a comentarse en el barrio.

Amigas de Zoe relataron advertencias previas: mensajes insistentes, propuestas rechazadas y una incomodidad creciente que —según declararon— generaba molestia en uno de los imputados.

El profesor de gimnasia que encontró el cuerpo describió una escena devastadora y fue quien dio aviso inmediato a la Policía. Su testimonio marcó un quiebre en el juicio.

El regreso al lugar del crimen, un episodio que genera inquietud

Uno de los momentos más sensibles surgió del relato del padrino de Zoe, Walter Mora, quien afirmó que Oses habría regresado al lugar cuando la zona ya estaba vallada y el operativo policial en marcha. Según declaró, Oses dijo: “Yo no hice nada, yo estuve en San Luis”, y pidió a su hermano que no lo dejara solo. Ese retorno inesperado quedó incorporado como un dato que genera preocupación y análisis.

Lo que viene

Con la reanudación del debate, el Tribunal prevé nuevas audiencias con peritos en genética, criminología, investigadores de Policía Científica y más testigos. El cronograma apunta a cerrar la etapa probatoria antes de fin de diciembre.

Para la familia de Zoe y para toda la comunidad de La Toma, la expectativa es clara: que el juicio avance sin más dilaciones y que haya una definición judicial antes de que termine el año. Mientras tanto, el reclamo de justicia sigue marcando cada jornada en los tribunales.