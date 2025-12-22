Navidad 2025: consumo moderado, cuotas y ofertas marcan las compras en San Luis

A pocas horas de la Navidad 2025, las ventas en San Luis muestran un leve repunte, impulsado principalmente por el cobro de bonos y algunos aumentos salariales. Sin embargo, el consumo está lejos de ser expansivo y se caracteriza por un fuerte uso de cuotas, promociones bancarias y una marcada búsqueda de precios accesibles, en un contexto de preocupación creciente entre los comerciantes por el fuerte incremento de los costos.

Las familias puntanas concentraron gran parte de sus compras a mediados de mes, priorizando ofertas y alternativas que permitan estirar el presupuesto. En este escenario, las aplicaciones de delivery ganaron terreno, especialmente para la compra de alimentos frescos, facilitando comparaciones de precios y promociones.

El rubro de las jugueterías también refleja un comportamiento atípico: si bien hay movimiento, el consumo es moderado y enfocado casi exclusivamente en descuentos y promociones. Desde el sector esperan, como ocurre todos los años, un repunte de último momento, con clientes que buscan opciones económicas para los regalos navideños, pese a las dificultades económicas.

Ángel “Cacho” Soria, representante de la Confederación de Almaceneros de la República Argentina, advirtió que “la canasta navideña tuvo un fuerte incremento frente a los precios del año pasado”, situación que obliga a las familias a repensar sus opciones de consumo.

Según explicó Soria, “la realidad es que los comerciantes todavía están con expectativas en estos días previos a la Navidad, aunque —de acuerdo a lo que manifiestan los distintos comerciantes que integran la agrupación— no se observa el mismo optimismo que en otros años en la venta de los productos típicos de estas fiestas”.

Aun así, los almaceneros destacan el esfuerzo realizado para ofrecer una alternativa accesible: “se logró armar una canasta de cinco artículos a un valor de 7.900 pesos, que incluye una sidra, un pan dulce, un budín y una garrapiñada”. Esta opción, aclaró Soria, está disponible en gran parte de la provincia y es optativa, según las posibilidades de cada comercio.

No obstante, el panorama general continúa siendo complejo. Desde el sector remarcan que la carne volvió a registrar aumentos significativos y acumula, desde octubre a la fecha, una suba superior al 25%. “La carne actúa como la nafta: tracciona todo lo que viene detrás, como el pollo, el cerdo, los fiambres y los lácteos, complicando aún más la situación”, señalaron comerciantes de los rubros con mayor expectativa en estas festividades.