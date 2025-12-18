Blondel y Advincula no están en los planes de Boca

Boca Juniors podría afrontar dos bajas en el sector defensivo durante el actual mercado de pases, ya que Luis Advíncula y Lucas Blondel aparecerían como posibles salidas del plantel profesional.

Ambos futbolistas no tendrían garantizada su continuidad y sus situaciones estarían siendo analizadas por la dirigencia xeneize de cara a la próxima temporada.

Por su parte, el ídolo boquense Martín Palermo recomendó que la delantera se refuerce con el atacante de San Lorenzo Alexis Cuello.

Planes

El lateral derecho Blondel buscaría sumar mayor rodaje competitivo, una condición clave para mantenerse en el radar de la selección de Suiza con vistas al Mundial 2026. La falta de continuidad podría empujarlo a considerar un cambio de club, con el objetivo de acumular minutos y regularidad en la competencia local, algo que hoy no tendría asegurado en Boca.

Desde el entorno del ex Tigre entenderían que un nuevo destino podría potenciar su carrera, mientras que en el Xeneize no descartarían facilitar una salida si la propuesta resulta conveniente en lo deportivo y económico. Por el momento, la situación se mantendría abierta, a la espera de definiciones concretas en el mercado.

Por su parte, la situación de Advíncula también estaría bajo evaluación. El experimentado lateral peruano contaría con chances de continuar su carrera fuera del club, en un contexto donde Boca esperaría una oferta formal para avanzar en una eventual transferencia. Su presente, con menor protagonismo que en etapas anteriores, abriría la puerta a un posible cambio de aire.

Advíncula, de amplio recorrido internacional, seguiría siendo considerado un jugador de jerarquía, aunque la dirigencia analizaría distintas alternativas para reconfigurar el sector derecho de la defensa. En ese escenario, su salida no estaría descartada si aparece una propuesta acorde.

Con ambos casos en estudio, Boca atravesaría un mercado de pases decisivo, en el que las posibles salidas de Advíncula y Blondel podrían marcar el inicio de una reestructuración defensiva. Las próximas semanas serían claves para definir el futuro de ambos futbolistas.

El recomendado de Palermo

El ex jugador e ídolo de Boca, Martín Palermo, se refirió públicamente a la necesidad de reforzar la ofensiva xeneize y dio su opinión sobre el perfil ideal para el puesto, nombrando a un delantero de San Lorenzo.

De cara al próximo mercado de pases y con la Copa Libertadores como gran objetivo. Boca ya trabaja en la búsqueda de refuerzos para potenciar su plantel.

Uno de los puestos señalados es el de centrodelantero, una zona que dejó al descubierto falencias durante la última temporada por el bajo rendimiento de Milton Giménez, las recurrentes lesiones de Edinson Cavani y la soledad de Miguel Merentiel como único “9” de área.

Palermo, invitado al programa F12, que se emite por ESPN, analizó posibles alternativas del fútbol argentino y dejó una recomendación concreta para la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

“El chico de San Lorenzo me gusta, Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo. Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo”, expresó el “Titán”, destacando la versatilidad del delantero de 25 años, que puede desempeñarse tanto como referencia ofensiva como también recostado sobre los costados, una cualidad cada vez más valorada en el fútbol moderno.

Cuello se afianzó como titular en el “Ciclón” desde su llegada a comienzos de 2024 y, además, su nombre aparece ligado al mercado por la delicada situación económica que atraviesa San Lorenzo.