Calor extremo en Argentina: las temperaturas alcanzarían picos de 43°
Jueves y mañana viernes serán los días más críticos: las temperaturas se dispararán por encima de 40 °C en el Norte argentino. Mientras tanto, el NOA y Cuyo enfrentarán tormentas típicas de la tarde-noche.
Por redacción
| Hace 3 horas
Argentina se prepara para un episodio de temperaturas extremas, con un escenario de calor notablemente superior a los promedios habituales en la franja central y norte del país. El fenómeno, potenciado por el viento persistente del norte, alcanzará su punto máximo entre hoy jueves y mañana viernes.
Según explicaron los especialistas, la situación responde a factores típicos de inicio del verano: viento norte sostenido, intensa radiación solar y escasa humedad en los niveles bajos, lo que permite un rápido ascenso térmico.
