Calor extremo en Argentina: las temperaturas alcanzarían picos de 43°

Argentina se prepara para un episodio de temperaturas extremas, con un escenario de calor notablemente superior a los promedios habituales en la franja central y norte del país. El fenómeno, potenciado por el viento persistente del norte, alcanzará su punto máximo entre hoy jueves y mañana viernes.

Según explicaron los especialistas, la situación responde a factores típicos de inicio del verano: viento norte sostenido, intensa radiación solar y escasa humedad en los niveles bajos, lo que permite un rápido ascenso térmico.