Otoño inestable: bajó la temperatura pero el miércoles volverá a subir

El otoño del 2024 le está regalando a la comunidad días soleados de temperaturas agradables, ideales para comer mandarinas al rayo del sol, como también días nublados y frescos para tomar un café con medialunas. El clima está conformando a los amantes del frío, como a los del calor.

Tras días de temperaturas altas para la época, este domingo volvió a refrescar y la máxima será de 12º C. Se espera una jornada invernal con viento fresco y parcialmente nublado. El lunes será frío con heladas aisladas, pero las temperaturas irán en ascenso progresivamente hacia la mitad de la semana, según comunicó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). La mínima será de 3º C y la máxima de 14º C en el tercer día de junio.

El martes se espera viento en la región norte y poco cambio de temperaturas. El cielo estará despejado aunque puede haber intervalos nubosos. La mínima será de 5º C y la máxima de 15º C. El viento será del sector noreste con ráfagas muy fuertes en la región norte.

El miércoles volverán los días agradables para los amantes del calorcito, ya que la máxima será de 20º C y la mínima de 7º C. El cielo estará parcialmente nublado y la jornada puede ser algo ventosa, pero habrá un aumento de temperaturas. El viento será predominante del cuadrante noreste con ráfagas fuertes.