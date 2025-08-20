¿Firma o firmas falsas en una presentación de La Libertad Avanza de San Luis?

El desplazamiento del diputado nacional Carlos González D’Alessandro, quien se opuso de manera tajante y con críticas directas a la nómina digitada por el presidente Javier Milei junto a su círculo de asesores y el gobernador Claudio Poggi, tuvo reacciones diversas. La intervención partidaria que lo dejó fuera de juego encendió una serie de tensiones que, lejos de apagarse, se intensificaron.

El apoderado nacional Santiago Viola viajó sorpresivamente a la ciudad de San Luis con la orden de tomar control de la conducción y garantizar la presentación de la lista “bendecida” por Milei con el aval de Poggi. A partir de allí, se oficializaron distintos escritos ante la Justicia Electoral Nacional para validar a los candidatos.

Pero agosto abrió la puerta a un nuevo escándalo: versiones insisten en que entre esos documentos se detectó “una seria irregularidad”. Según se comenta en ámbitos vinculados a la justicia, en un acta de proclamación de candidatos habría una firma —o incluso más de una— que no coincidiría con las rubricadas en presentaciones anteriores por las autoridades provinciales de LLA.

La sospecha, en palabras más crudas, es la posible falsificación de firmas. Si este trascendido se confirma, otro sismo político sacudiría a los libertarios puntanos, que ya vienen golpeados por internas feroces y por una conducción intervenida desde la Casa Rosada en sintonía con Terrazas del Portezuelo.