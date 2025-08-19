Dosep notificó que rescinde el convenio con el Círculo Médico de San Luis

El Círculo Médico de San Luis difundió en sus redes sociales la medida que aplicó Dosep. Foto: El Diario/Círculo Médico de San Luis.

El conflicto de Dosep con el Círculo Médico de San Luis escaló sin freno. Luego de que se anunciara el cobro de una valoración de $1.000 (producto de los atrasados montos de la prestación), la obra social estatal redobló su postura y ahora notificó que rescinde el convenio. La medida entra en vigencia desde el 18 de septiembre, según indica la carta documento firmada por el titular de la mutual, Jorge Arturo Vergara.



"En mi carácter de director de la obra social, me dirijo a fin de comunicar formalmente la decisión de rescindir al convenio entre Dosep y el Círculo Médico de San Luis, celebrado con fecha del 9 de marzo de 2007 y prorrogado automáticamente de mutuo acuerdo desde su primer vencimiento hasta la fecha. Motiva la rescisión del mencionado acuerdo las acciones adoptadas y comunicadas por las autoridades de la entidad a su cargo mediante nota del 13 de agosto, según la cual los prestadores comenzarían con cobro de diferencia", señala el texto.



Vergara remarcó en la comunicación que el hecho de que el Círculo Médico apoyara la implementación de la valoración y advirtiera que cortarían el servicio si se tomaban medidas contra los profesionales que optaran por esta modalidad, implica el incumplimiento de la cláusula 7 del convenio, que establece la prohibición de pagos adicionales sobre la consulta médica.



Pese a que el Círculo Médico ha planteado incansablemente la crítica situación actual, no tuvieron respuestas directas (hasta la reciente rescisión).

Los profesionales desempeñaban su labor con consultas y prácticas médicas con valores absolutamente licuados. Para entender, una consulta médica actualmente ronda los $28 mil, según las mutuales. Con Dosep llega a los $20.600.



Y en este sentido, hay un cúmulo de gastos que son fundamentales para brindar un buen servicio (insumos, alquiler de consultorio, empleados) pero todo se hace insostenible con montos tan bajos.



Por parte de la obra social se demostró indiferencia por el escenario a tal punto, que se publicó una nota -a través de un medio del poggismo- apuntando información manipulada maliciosamente en contra del Círculo Médico de San Luis.

Ahora, las autoridades del Círculo, convocaron a los socios a una reunión ampliada para este jueves, a las 20:30, para abordar todo lo alusivo a la reciente medida de Dosep.

