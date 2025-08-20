  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Miércoles 20 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Miércoles 20 de Agosto de 2025

EN VIVO

No atenderán más

Se agudiza la crisis en Salud: los ginecólogos rompen con DOSEP

La decisión incluye también a los obstetras. Calificaron la decisión de la obra social estatal de "arbitraria y unilateral". 

Por redacción
| Hace 2 horas

La crisis de la salud pública y de la obra social estatal parece no tener freno descendente. Tras la decisión de parte de DOSEP de rescindir el vínculo con el Círculo Médico, otras instituciones se encolumnaron en contra de la decisión y la primera en anunciarlo fue la Sociedad de Ginecología y Obstetricia.

 

 

En un comunicado emitido el miércoles a la mañana, la institución dijo que dejará de ser prestadora de la obra social provincial y calificó la decisión de la dirección del organismo de “unilateral”.

 

 

“Desde el 18 de setiembre DOSEP decidió rescindir el convenio con la institución que regula nuestras prácticas y consultas”, dijeron los ginecólogos, quienes lamentaron “esta arbitrariedad”. “Como miembros de la Sociedad nos vemos obligados a dejar de ser prestadores”.

 

 

Sobre el final del comunicado, ginecólogos y obstetricias apelan “a que se pueda llegar a un nuevo convenio para seguir brindando los servicios que nuestros pacientes eligen tener”.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo