Se agudiza la crisis en Salud: los ginecólogos rompen con DOSEP

La crisis de la salud pública y de la obra social estatal parece no tener freno descendente. Tras la decisión de parte de DOSEP de rescindir el vínculo con el Círculo Médico, otras instituciones se encolumnaron en contra de la decisión y la primera en anunciarlo fue la Sociedad de Ginecología y Obstetricia.

En un comunicado emitido el miércoles a la mañana, la institución dijo que dejará de ser prestadora de la obra social provincial y calificó la decisión de la dirección del organismo de “unilateral”.

“Desde el 18 de setiembre DOSEP decidió rescindir el convenio con la institución que regula nuestras prácticas y consultas”, dijeron los ginecólogos, quienes lamentaron “esta arbitrariedad”. “Como miembros de la Sociedad nos vemos obligados a dejar de ser prestadores”.

Sobre el final del comunicado, ginecólogos y obstetricias apelan “a que se pueda llegar a un nuevo convenio para seguir brindando los servicios que nuestros pacientes eligen tener”.