Bomberos de Buena Esperanza venden sus autobombas para afrontar una deuda con Nación

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Buena Esperanza atraviesa una difícil situación financiera que la llevó a tomar una drástica decisión: poner a la venta sus autobombas. Según informaron en una carta abierta a la comunidad, el cuartel debe devolver más de quince millones de pesos al Gobierno Nacional, dinero que nunca fue rendido por gestiones anteriores y que constituye el requisito indispensable para volver a percibir los subsidios que sostienen su funcionamiento.

Para poder afrontar esta deuda y comenzar a construir un cuartel en condiciones, los bomberos decidieron desprenderse de tres de sus unidades históricas. Con lo recaudado planean adquirir una nueva autobomba con mejores prestaciones y acondicionar una camioneta Toyota Hilux para reforzar el servicio. La presidenta de la institución, Noelia Domínguez, explicó que los vehículos pueden venderse tanto a otros cuarteles como a particulares y remarcó que cada peso obtenido se destinará exclusivamente a cumplir con las exigencias legales y a garantizar el futuro de la institución.

Pese a la crisis, los voluntarios aseguraron que no han dejado de estar presentes en cada emergencia y que con los pocos recursos disponibles continúan garantizando la cobertura total de los servicios. También señalaron que, a pesar de los obstáculos burocráticos, cuentan con la asistencia del equipo técnico del Ministerio de Seguridad y de otros cuarteles que los ayudan a regularizar la documentación.

La situación expone la delicada realidad que atraviesan muchos cuarteles de bomberos voluntarios en el país, que dependen de los subsidios estatales y del apoyo comunitario para sostener su labor. En Buena Esperanza, la decisión de vender autobombas refleja no solo la magnitud de la crisis sino también el compromiso de los bomberos de mantenerse en pie y al lado de sus vecinos frente a cualquier necesidad.