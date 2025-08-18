Masivos festejos del Día del Niño en San Francisco y Villa Larca

El Polideportivo Municipal de San Francisco del Monte de Oro fue este domingo el escenario de una gran fiesta familiar, en la que los niños y niñas fueron agasajados en su día

La actividad organizada por la Intendencia contó con la colaboraron de diversas instituciones intermedias, de los bomberos voluntarios y organismos provinciales.

Hubo regalos, sorteos, variados juegos individuales y grupales, mucho chocolate y las alegres ocurrencias de los payasos.

En Villa Larca (Departamento Chacabuco) sucedió lo mismo. La celebración fue en complejo polideportivo que es donde todos los años se realiza la convocante Fiesta de los Artesanos.

Los trabajadores de la Intendencia con la ayuda de los bomberos y personal de otras instituciones instalaron peloteros y variados entretenimientos.

A lo largo de la agradable tarde, distribuyeron chocolate y a cada uno de los asistentes les regalaron una bolsita con golosinas.

El grupo Piripulos Teatro y una banda integrada por chicos con capacidades diferentes brillaron en el escenario y fueron retribuidos con insistentes aplausos.