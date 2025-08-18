  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

15°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

Agasajos en familia

Masivos festejos del Día del Niño en San Francisco y Villa Larca

En “la cuna de maestros” el festejo fue en el Polideportivo Municipal. En la localidad de Chacabuco, chicos y grandes pasaron una divertida jornada en el complejo polideportivo ubicado sobre la ruta N° 1.

Por redacción
| Hace 1 hora

El Polideportivo Municipal de San Francisco del Monte de Oro fue este domingo el escenario de una gran fiesta familiar, en la que los niños y niñas fueron agasajados en su día

 

La actividad organizada por la Intendencia contó con la colaboraron de diversas instituciones intermedias, de los bomberos voluntarios y organismos provinciales.

 

Hubo regalos, sorteos, variados juegos individuales y grupales, mucho chocolate y las alegres ocurrencias de los payasos.

 

 

En Villa Larca (Departamento Chacabuco) sucedió lo mismo. La celebración fue en complejo polideportivo que es donde todos los años se realiza la convocante Fiesta de los Artesanos.

 

Los trabajadores de la Intendencia con la ayuda de los bomberos y personal de otras instituciones instalaron peloteros y variados entretenimientos.

 

A lo largo de la agradable tarde, distribuyeron chocolate y a cada uno de los asistentes les regalaron una bolsita con golosinas.

 

El grupo Piripulos Teatro y una banda integrada por chicos con capacidades diferentes brillaron en el escenario y fueron retribuidos con insistentes aplausos.

 

