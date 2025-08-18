  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Lunes 18 de Agosto de 2025

EN VIVO

Rutas peligrosas

Un hombre de 67 años volcó con su camioneta en la Autopista de las Serranías Puntanas

El conductor, oriundo de Quilmes, perdió el control al esquivar un camión que frenó bruscamente y volcó en la banquina. Fue asistido y trasladado al Policlínico de Villa Mercedes. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Un conductor de 67 años oriundo de Quilmes perdió el control de su camioneta en la Autopista de las Serranías Puntanas tras una maniobra brusca para evitar chocar contra un camión y terminó volcado al costado de la banquina.

 

Desde la Comisaría Distrito 49° de Fraga informaron que el siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 13, a la altura del kilómetro 745 de la autopista. El hombre manejaba una Ford Ranger en dirección oeste-este cuando, según relató, un camión que circulaba adelante suyo frenó de golpe y, al esquivarlo, la camioneta volcó y quedó con las ruedas hacia arriba.

 

El conductor fue asistido por personal del Sempro y luego trasladado en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde permanece en observación mientras le realizan estudios de mayor complejidad.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo