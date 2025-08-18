Un hombre de 67 años volcó con su camioneta en la Autopista de las Serranías Puntanas

Un conductor de 67 años oriundo de Quilmes perdió el control de su camioneta en la Autopista de las Serranías Puntanas tras una maniobra brusca para evitar chocar contra un camión y terminó volcado al costado de la banquina.

Desde la Comisaría Distrito 49° de Fraga informaron que el siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 13, a la altura del kilómetro 745 de la autopista. El hombre manejaba una Ford Ranger en dirección oeste-este cuando, según relató, un camión que circulaba adelante suyo frenó de golpe y, al esquivarlo, la camioneta volcó y quedó con las ruedas hacia arriba.

El conductor fue asistido por personal del Sempro y luego trasladado en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde permanece en observación mientras le realizan estudios de mayor complejidad.