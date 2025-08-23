  • Nuestras redes
13°SAN LUIS - Sabado 23 de Agosto de 2025

13°SAN LUIS - Sabado 23 de Agosto de 2025

Otro dolor de cabeza

El misterio del Ibuprofeno perdido

Un lote de 8 mil comprimidos hechos por Laboratorios Puntanos debió llegar a una droguería de Rosario, pero se perdieron en el camino. Nadie sabe dónde están. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Un lote de comprimidos de ibuprofeno confeccionado en Laboratorios Puntanos está sin control, posiblemente ya en el mercado farmacéutico ilegal, tras la misteriosa pérdida de los medicamentos, que tenían como destino una droguería de Rosario.

 

 

En total son 8 mil pastillas que la droguería Comarsa tendría que haber recibido el viernes pero que no estaban en el envío realizado por el laboratorio de San Luis. Cuando los empleados de la firma rosarina revisaron la encomienda descubrieron que una de las cajas estaba rota, con el embalaje adulterado y los precintos de seguridad rotos.

 

 

El que trató de ser un detallado informe de la situación publicado casi a desgano por la Agencia de Noticias del Gobierno Provincial omite un detalle clave para comprender la situación: el nombre de la empresa transportista encargada de llevar el ibuprofeno.

 

 

Se limita a decir el informe que el traslado del lote se realizó “mediante una empresa privada de logística, especializada en el traslado de medicamentos y especialidades medicinales”.

 

 

Como era de esperar, el Gobierno Provincial se despojó de cualquier responsabilidad sobre la pérdida de los comprimidos y dijo que reportó de inmediato la noticia a la autoridad sanitaria nacional.

 

 

Además, el ministerio de salud de San Luis hizo una presentación en sede policial, envió una carta documento a la empresa transportista y elevó un informe a la ANMAT, que tiene que hacer ahora el seguimiento del embalaje para detectar el camino que hizo el medicamento y tratar de recuperarlo.

 

 

