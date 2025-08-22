Detuvieron a dos sospechosos de matar a Valentín Sosa

El allanamiento en el barrio República, donde vive el acusado de matar a Sosa.

Luego de semanas de investigación, la Policía logró la detención de dos personas a las que acusó de matar a Valentín Sosa, el vecino de Juana Koslay que fue encontrado muerto en su casa a principios de agosto. Uno de los detenidos sería –según los investigadores- el autor del hecho, en tanto que el otro es acusado de participar en el hecho.

La Policía informó que los dos apresados son conocidos de la víctima, por lo que no tuvieron problemas en ingresar a la casa del barrio Malvinas la tarde del 5 de agosto e intentar robar algunas pertenencias.

Uno de los detenidos fue apresado en su casa del barrio República, en la manzana 18; en tanto que el otro fue sorprendido por los oficiales mientras caminaba por la calle.

Parte de la investigación estuvo centrada en el peritaje de los teléfonos celulares incautados en los allanamientos realizados en la casa de "Don Valentín", como conocían a la víctima sus vecinos.