Clase pública en el IFDC con el viento norte de fondo

La protesta de los docentes del Instituto de Formación Docente Continua llegó una vez más a las calles de la ciudad. Una clase pública que se realizó el jueves a la mañana en la esquina de Lafinur e Illia visibilizó el reclamo por recomposición salarial que involucró otros.

Las sillas, los pizarrones y los pupitres se rodearon de banderas y pancartas con diversos mensajes, todos dirigidos a los puntos de protesta que además de mejoras de sueldos incluyeron la defensa de la Educación Pública y el reacondicionamiento de condiciones de trabajo.

Una media hora duró la clase de la participaron –en medio del fuerte viento matinal- alumnos, docentes, empleados del IFDC y público en general, que pasaba por el lugar y se quedó en la clase, en señal de apoyo. Los autos, con sus bocinazos, también apoyaron la manifestación.